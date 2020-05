Ultimo aggiornamento: 20:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Treno deraglia tra Collevecchio e Stimigliano, nessun ferito ma tanto spavento, in corso i rilievi da parte della Polizia ferroviaria e i Carabinieri di Poggio Mirteto.«Dalle 16.50 – si legge nel comunicato delle Ferrovie- il traffico ferroviario sulla linea Orte-Roma è sospeso, per un inconveniente tecnico fra Civita Castellana e Stimigliano». Si tratta di un treno della tratta Orte-Roma Fiumicino che all’altezza di Collevecchio è deragliato uscendo dai binari.Sul posto per accertamenti e rilievi la Polfer e i Carabinieri della Compagnia di Poggio Mirteto. Nel convoglio viaggiavano in quel momento oltre i due macchinisti, 8 passeggeri. Non si registrano feriti. Il treno da quanto si è appreso per cause in corso di accertamento sembrerebbe sia uscito dai binari in un tratto in curva nei pressi di Collevecchio. Non andava forte e nel deragliamento, due carrozze si sono anche urtate dopo la fuoriuscita dai binari riportando danni. Circolazione ferroviaria interrotta in direzione Roma. Attiva invece l’altra linea quella che da Roma va verso Orte.