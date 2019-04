© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il sound dei Red Hot Chili Peppers arriva al Depero, con una delle poche cover band italiane. È la volta dei Red Trio Chili Peppers, tribute band formata da 3 ragazzi romani, ospiti nel locale in via Marco Terenzio Varrone, questo venerdì (5 aprile).Un appuntamento da non perdere i numerosi fans della band nata a Los Angeles nel 1983 e da allora sempre sulla cresta dell'onda, grazie alla capacità di fondere diversi generi, con particolare attenzione per il rock e per il funk."Californication", "Under The Bridge", "Snow", fino alla più recente "Dark Necessities", sono solo alcuni dei pezzi con cui i Red Trio Chili Peppers ripercorrerrano la vita artistica di Kledis e compagni; cosa che fanno da circa due anni a questa parte, girando tutta la Penisola.Appuntamento domani sera, dalle 22.30, per un altro live da non perdere, tra le mura del Depero.Marco Faraglia: Chitarra/voceFlavio Calogero: BassoFabrizio Campomori: Batteria