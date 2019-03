RIETI - A Fara in Sabina, nella notte tra il 1° e il 2 marzo, sulla Salaria in direzione di Roma, una pattuglia dell’aliquota radiomobile tentava di fermare un’autovettura che dopo aver commesso un’infrazione al codice della strada, tentava di dileguarsi non ottemperando all’alt imposto dagli operanti ; ne nasceva un breve inseguimento al termine del quale, il mezzo veniva bloccato ed accertato, anche con l’ausilio tecnico del personale della polstrada di Fiano Romano, che il conducente era in evidente stato di ebrezza e pertanto oltre a varie sanzioni amministrative legate a infrazioni al codice della strada, il soggetto, veniva deferito in stato di liberta’ per guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche e resistenza a pubblico ufficiale in conseguenza della fuga posta in essere e non riuscita. © RIPRODUZIONE RISERVATA