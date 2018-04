RIETI - La Compagnia carabinieri di Cittaducale, con i militari del norm aliquota radiomobile di Cittaducale, durante un controllo alla circolazione stradale, hanno sorpreso una persona alla guida della propria auto in evidente stato di ebbrezza alcolica con una concentrazione alcolemica di 2,15 g/l. L’auto è stata sottoposta a fermo amministrativo e, nei confronti del conducente, è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza;



I carabinieri della stazione di Borgorose hanno deferito in stato di libertà un sorvegliato speciale per violazione delle prescrizioni relative alla misura a cui lo stesso era sottoposto, non avendolo trovato presso la propria abitazione oltre l’orario di legge consentito.

Martedì 3 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:50



