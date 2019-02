© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nel pomeriggio e serata di ieri, i carabinieri della compagnia di Poggio Mirteto, nell’ambito dei servizi preventivi predisposti dal comando provinciale di Rieti, impiegando 5 pattuglie per complessivi 11 militari appartenenti alle stazioni carabinieri di Castelnuovo di Farfa, Fara in Sabina e dell’aliquota radiomobile, hanno eseguito 6 posti di controllo nell’abitato di Fara in Sabina, comprese le frazioni di Passo Corese e Borgo Quinzio.Il servizio, finalizzato prevalentemente alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, e’ terminato con l’ispezione e l’identificazione di 31 avventori di 2 esercizi commericali, il controllo di 47 autoveicoli e 69 utenti della strada.Nella tarda serata, inoltre, personale dell’aliquota radiomobile della compagnia carabinieri di Poggio Mirteto ha denunciato in stato di liberta’ un cittadino romeno di 24 anni, il quale fermato in una via del centro del comune di Fara in Sabina, veniva trovato in possesso, celati nel bagagliaio della propria utilitaria, di arnesi atti allo scasso, mentre personale della stazione di Castelnuovo di Farfa, sorprendeva un italiano di 53 anni nell’abitato di Passo Corese, alla guida di un’autovettura con un tasso alcolico superiore al consentito e pertanto anch’egli veniva deferito in stato di liberta’ all’autorita’ giudiziaria, per guida in stato di ebbrezza.