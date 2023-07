Martedì 11 Luglio 2023, 00:10

RIETI - ​Scompiglio e intemperanze messe in atto presso l’ufficio postale di Campoloniano, a Rieti: un cittadino straniero è stato fermato e denunciato dai carabinieri.

Momenti di tensione, poco prima delle 13, presso la filiale di Poste italiane di via Renzo De Felice, nel quartiere cittadino di Campoloniano: il personale dell’ufficio presente in quel momento è stato costretto a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine, a causa di un uomo, di origine nordafricana, che stava creando disturbo anche tra la clientela, senza che fosse possibile riportarlo alla calma.

La dinamica. Lo stato di agitazione dell’uomo, di cinquant’anni, di origine egiziana, sarebbe scaturito, improvvisamente, alla vista di uno sportello chiuso, in quel frangente, al flusso dell’utenza, per svolgere una determinata pratica: in quel frangente, infatti, non era orario della (singola) apertura. L’uomo ha così continuato a pretendere di voler eseguire delle movimentazioni, pur con lo sportello preposto, in quel momento chiuso al pubblico.

Il crescente stato di agitazione del cinquantenne ha portato il personale della filiale a richiedere, sul posto, l’intervento dei militari dell’Arma.

La reazione. Ma neanche con l’arrivo, in pochi minuti, delle forze dell’ordine, l’uomo ha desistito e quando i militari dell’Arma sono giunti a Campoloniano, l’uomo straniero si è mostrato in evidente stato di alterazione. I militari intervenuti hanno cercato di riportarlo alla calma, tentando anche di identificarlo, ma lo straniero ha opposto loro resistenza, rifiutando inoltre di fornire le proprie generalità.

Gli esiti. Una circostanza, questa, che ha portato i carabinieri a fermare l’uomo, che è stato comunque riportato alla calma. Il cinquantenne, poco dopo, è stato condotto presso la sede del comando provinciale di Rieti, in viale de Juliis, per gli adempimenti di rito e il deferimento all’autorità giudiziaria.