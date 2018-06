di Raffaella Di Claudio

RIETI - A Fara Sabina non poteva nemmeno transitarci, invece se stava tranquillo al bar. La sua presenza però non è passata inosservata ai carabinieri della stazione di Passo Corese che in quel momento si trovavano a passare a via XXIV Maggio. L’uomo F.M., 21 anni residente a Moricone (Roma) si trovava al Black bar. A quel punto i militari, sospettando che fosse ancora colpito dal provvedimento di divieto di dimora, emesso a gennaio 2018, lo hanno fermato, verificando nella banca dati che effettivamente a Fara non doveva esserci. Il 21enne è stato denunciato a piede libero.



Il 7 aprile scorso, nella frazione di Borgo Quinzio, era stato arrestato insieme alla fidanzata, farense di 20 anni, perché, complice qualche bicchiere di troppo avevano prima creato disturbo alla popolazione residente nella frazione con schiamazzi e urla fino a tarda notte. Poi avevano pensato bene di rubare all’interno di due autovetture parcheggiate sulla via Salaria, nell’area di sosta di un distributore e infine avevano provato a entrare in un’abitazione, forzando una tapparella.

