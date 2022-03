RIETI - Va in escandescenze in ospedale e aggredisce il personale sanitario: denunciato dai carabinieri. I militari della stazione di Rieti hanno denunciato per lesioni aggravate, violenza e minacce a incaricato di pubblico servizio un ventenna extracomunitario, già noto alle forze dell'ordine.

L'uomo, mentre era in attesa di visita al pronto soccorso dell'ospedale de Lellis, è entrato nell'area Covid e, brandendo un tubo di plastica, ha aggredito tre infermieri, procurando loro ferite guaribile in 5-7 giorni. L'intervento dei carabinieri e del personale sanitario ha evitato conseguenze peggiori.