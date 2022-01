Rieti, trappola per caccia illegale: sequestro e denuncia dei carabinieri forestali

RIETI - Trappola illegale per la cattura di animali selvatici: sequestro e una persona denunciata dai carabinieri forestali.

I carabinieri forestali di Rocca Sinibalda, in collaborazione con i militari del comando stazione, in località Pantana di Rocca Sinibalda, hanno sequestrato una trappola per la cattura di animali selvatici, denunciando un uomo per il reato di caccia illegale, con mezzi non consentiti.

La gabbia è stata rinvenuta all'interno di un orto ed era delle dimensioni adatte per cattuare animali anche di medie dimensioni. Spesso, l'attrezzatura viene utilizzata per catturare cinghiali.