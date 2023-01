Rieti, guida in stato di ebbrezza e oltraggio a pubblico ufficiale: arrestato dai carabinieri

RIETI - I Carabinieri della Stazione di Passo Corese hanno tratto in arresto, su ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Roma, un uomo di quarant’anni di Fara in Sabina.

Lo stesso, già noto alle forze di polizia, dovrà scontare una pena residua di 8 mesi di reclusione per guida in stato di ebbrezza e oltraggio a pubblico ufficiale, reati commessi in Roma nel 2012.

Dopo il fotosegnalamento, l’arrestato è stato tradotto presso la propria abitazione, in regime di detenzione domiciliare, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.