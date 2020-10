Rieti, ubriaco alla guida causa incidente: denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Ubriaco alla guida causa incidente.Nella scorsa nottata, dopo aver fatto abbondante uso di sostanze alcoliche con i propri amici, si è messo alla guida di un veicolo schiantandosi poco dopo nella Via Roma del Comune di Borgorose. Immediatamente sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cittaducale, che lo hanno identificato e denunciato per guida in stato di ebrezza, sequestrandogli l’auto.Fortunatamente l’illecito comportamento del trentenne di origini rumene, residente in Borgorose, non ha portato a ulteriori e più gravi conseguenze, né per se né per terze persone, come purtroppo è successo in passato proprio in quella arteria.Il tasso alcolico registrato dai Carabinieri a carico del giovane era di molto al sopra la soglia di tolleranza e quindi per lui, deferito all’Autorità Giudiziaria, scatteranno le pesanti sanzioni previste dal Codice della Strada ovvero l’arresto fino ad un anno e l’ammenda che potrà arrivare fino a 3200, 00 euro.All’automobilista è stata ritirata, altresì, la patente di guida ai fini della successiva sospensione da parte della Prefettura di Rieti, mentre il veicolo, non di sua proprietà, è stato recuperato e posto sotto sequestro presso un deposito giudiziario.