RIETI - Denuncia in stato di libertà e proposta di foglio di via obbligatorio per quattro pregiudicatiDurante il trascorso fine settimana, i carabinieri della compagnia di Cittaducale, nell’ambito di predisposti servizi finalizzati al contrasto dei reati predatori in generale ed in particolare dei furti in abitazione, hanno proposto l’applicazione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio nei confronti di quattro pregiudicati di nazionalità italo - francesi che, incapaci di giustificare la loro presenza sul territorio, si aggiravano con fare sospetto in una zona residenziale del comune di Cittaducale, colpita, nei mesi addietro, dal fenomeno criminale dei furti in abitazione.In particolare i carabinieri dell’aliquota radiomobile, nel corso di uno specifico servizio di controllo del territorio, notavano in località Santa Rufina del comune di Cittaducale, una piccola utilitaria con targa francese e vetri oscurati, che si aggirava, quasi a passo d’uomo, tra le abitazioni della zona residenziale. Immediatamente veniva bloccato il conducente del veicolo che, comunque, alla vista dei militari tentava di eludere il controllo rallentando la marcia e svoltando velocemente in una traversa secondaria. I carabinieri all’esito del controllo avevano modo di accertare che all’interno del autovettura vi erano quattro cittadini di nazionalità italo - francese, una coppia di circa 45 anni ed un’altra di circa 25 anni, residenti in Francia, ma di fatto domiciliati nella provincia di Teramo, gravati da precedenti specifici per furto in abitazione, rapina e ricettazione, che non erano in grado di giustificare la loro presenza sul posto. Da un attento controllo del veicolo emergeva che nel portabagagli erano occultati diverse armi da taglio ed arnesi atti allo scasso. Inoltre nelle disponibilità dei predetti veniva rinvenuta anche una modica quantità di stupefacente del tipo hashish che dichiaravano detenere per uso personale.I predetti, quindi, venivano immediatamente identificati e deferiti in stato di libertà alla procura della repubblica di rieti per il reato di porto ingiustificato di grimaldelli e arnesi da scasso ed il solo conducente dell’autovettura per guida senza patente e rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sanitari per verificare l’eventuale guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti. Contestualmente i quattro pregiudicati venivano proposti alla competente autorità amministrativa per l’applicazione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio dal comune di cittaducale.