Rieti, testata al volto dopo una lite stradale: denunciato dai carabinieri

RIETI - I Carabinieri della Stazione di Cantalice hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Rieti un cinquantacinquenne, residente in Provincia, incensurato, per lesioni personali.

Le indagini, scaturite a seguito della denuncia sporta dalla persona offesa, hanno consentito di accertare che, a seguito di una violenta lite scaturita per futili motivi legati alla circolazione stradale, l’autore dell’aggressione ha colpito la vittima con una testata e con un pugno al volto, provocandogli delle ferite.

Il malcapitato, visitato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Rieti, ha riportato lesioni giudicate guaribili in 15 giorni, mentre il denunciato dovrà ora rispondere del reato di lesioni personali.