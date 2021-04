Rieti, denunce e sanzioni per violazione delle norme antiCovid

RIETI - I Carabinieri della Compagnia di Cittaducale, nell’ambito di un mirato controllo del territorio, nella scorsa serata, hanno eseguito un servizio coordinato a largo raggio. L’attività ha visto il coinvolgimento di diversi equipaggi sulle principali arterie stradali, con l’impiego di 15 unità e l’esecuzione di 13 posti di controllo sui territori dei comuni di Borogorse, Leonessa, Pescorocchiano, Petrella Salto e Cittaducale.

Durante i controlli effettuati sono state identificate e controllate più di 40 persone transitanti sulla Salaria per Ascoli Piceno e sulla SP 587 Salto Cicolana:

I Carabinieri della Stazione di Pescorocchiano hanno sanzionato il gestore di un bar il quale fuori orario stava servendo 3 clienti i quali alla vista dei militari si erano nascosti all’interno di uno sgabuzzino per le scope. Costretti ad uscire allo scoperto gli avventori sono stati contravvenzionati.

I Carabinieri di Petrella Salto, durante un posto di controllo hanno fermato e controllato un giovane il quale, nonostante fosse sottoposto alla quarantena fiduciaria dalle ASL di Rieti, era in giro con la propria auto in direzione Capradosso. L’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.

In Borgorose i Carabinieri del Radiomobile di Cittaducale hanno intercettato un uomo alla guida del proprio veicolo in manifesto stato di ubriachezza. L’auto dallo stesso condotta è stata notata dagli uomini dell’Arma in quanto aveva imboccato una nota via locale contromano. Il veicolo è stato sequestro e l’uomo deferito all’Autorità Giudiziaria.

