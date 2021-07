Lunedì 5 Luglio 2021, 00:10

RIETI - Uno di quei gesti che riscattano gli attuali tempi non certo facili e che fornisce un bel risvolto, per lo spiccato senso civico di una giovane donna di Poggio Mirteto che, con il suo esempio, lancia un messaggio di speranza nell’ottica di un futuro migliore.

A Poggio Mirteto, una giovane signora - A.G. le sue iniziali - ha trovato del denaro in contanti per la strada e, senza pensarci un attimo, è andata dai carabinieri per consegnarli e i militari riescono a rintracciare il proprietario per la restituzione. I fatti sono di qualche giorno fa, ma se n’è avuta notizia solo ora ed è una bella notizia sapere che in un paese della Sabina può succedere di perdere dei soldi e che ci sia gente che si attivi per poterli far tornare al suo legittimo possessore.

La vicenda

La giovane donna camminava in via De Vito, la Passeggiata, verso la rotonda dove si attesta il capolinea Cotral, quando i suoi occhi scorgono una sorta di portasoldi con del danaro: oltre 1300 euro. A.G. non ci pensa su, raccoglie la somma, guarda intorno se altre banconote fossero volate col vento e, decisa, si avvia verso la caserma dei carabinieri per capire come si può fare per rintracciare il proprietario. Quando ha raccolto i soldi non c’era nessuno, quindi non ha potuto chiedere se qualcuno avesse perso del denaro.

Così, si è rivolta alle istituzioni per trovare la soluzione al problema di qualcuno che, appena realizzato di aver perso i soldi, di sicuro si sarebbe a dir poco preoccupato e agitato. I carabinieri della Compagnia di Poggio Mirteto, dopo aver fatto i dovuti riscontri, sono riusciti a risalire al legittimo proprietario, un pensionato di Roccantica, paese non lontano dal centro mirtense, che con ogni probabilità era stato in banca a riscuotere la sua pensione. Rintracciato il pensionato, al quale è stato restituito il denaro: l’uomo, oltre a ringraziarla, avrebbe voluto corrispondere una parte dei soldi ritrovati, ma A.G. ha gentilmente rifiutato. La donna è stata successivamente invitata in caserma dai carabinieri di Poggio Mirteto, che si sono complimentati e le hanno fatto dono del calendario ufficiale dell’Arma dei carabinieri del 2021. Una storia, di quelle belle, accaduta a Poggio Mirteto qualche giorno fa.