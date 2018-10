RIETI - Delusione. Tanta e forte, anche se si cerca di nasconderla. Perdere di 10 punti dopo essere volati avanti di 12 e dopo aver giocato due quarti strepitosi, lascia un po’ il segno in casa Zeus Energy Rieti.



Sul 57-67 finale contro Biella il primo a parlare è il presidente Giuseppe Cattani. «Se non si segna in questo sport non si vince» sentenzia il presidente che aggiunge: «Fino ad un paio di minuti dalla fine, nel secondo tempo avevamo segnato solo 13 punti. Troppo poco».

Eppure la gara era iniziata benissimo, come sottolinea lo stesso patron: «Nei primi due quarti eravamo andati benissimo. Avevo visto la squadra davvero bene e pensavo anche che potessero andare bene. Invece ci siamo spenti». Inutile negare che sulla gara abbia pesato una «assenza fisica» di Bobby Jones. «Non posso certo pensare che Jones sia questo – conclude il presidente – e non può che migliorare. Non sono preoccupato perché siamo solo alla prima di campionato e sappiamo che è ancora lunga».

In sala stampa coach Alessandro Rossi non si nasconde: «Riassumiamo la gara con un gran bel primo tempo, poi un secondo tempo in cui abbiamo iniziato non segnando tiri facili e siamo andati in ansia. Ci siamo accontentati di un gioco statico, cercando tiri aperti da 3. Purtroppo il 5/24 da 3 pesa. Nel primo tempo contenuto benissimo tutto quello che avevamo in mente di Biella, contenendo Harrell e Sims. Poi si sono accesi anche loro ed è diventata difficile. Peccato davvero. Penso che con un po’ più di lucidità potevamo gestire certi momenti meglio. Queste partite iniziali ci devono far capire dove dobbiamo migliorare».

L’impressione è che la squadra sia sembrata Frazier dipendente e su questo il coach replica: «Frazier fa parte della squadra ed è stato preso per fare questo. Ha fatto quello che deve fare e dovrà fare. E’ altrettanto ovvio che, avendo limitazioni sul secondo americano arrivato l’altro ieri, si riflette sui 57 punti finali». Su Jones anche Rossi la vede come Cattani: «Se vedo uno 0/9 dal campo di Jones, non posso pensare che lui sia questo e non potrà migliorare». A pesare sulla gara è stato il terzo quarto che, anche in passato, ha condannato Rieti.

«Sicuramente è stato brutto – conferma Rossi – e sono convinto che i primi errori al tiro abbiano condizionato la nostra prestazione. Poi i loro giocatori migliori sono saliti di tono e non li abbiamo più tenuti». Con giocatori ancora non al top della forma, ci si chiede quanto si dovrà aspettare per avere la squadra al top: «Per Jones serviranno almeno una decina di giorni. Gigli ha bisogno di un po’ più di tempo per entrare in ritmo, mentre ho visto altri giocatori già a buon livello. Abbiamo bisogno di una decina di giorni per vedere tutti al top»

Ultimo aggiornamento: 21:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA