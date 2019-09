© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nella giornata di oggi, il Vicesindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, e il Comitato Gemellaggi e Relazioni internazionali, hanno incontrato, presso la sala consiliare del Comune di Rieti, una delegazione della municipalità di Hokkaido. La visita si inserisce in un Educational Trip in Europa organizzato dalla delegazione giapponese, che ha espressamente richiesto l’incontro al Comune di Rieti per approfondire le politiche adottate dalla Città di Rieti in tema di sviluppo turistico e conservazione, uso e promozione delle risorse culturali, paesaggistiche e sportive.La delegazione giapponese era composta da 13 persone, guidata dal Chairman, Ishibashi Hideki, della Hokkaido Municipalities Promotion Foundation.«Siamo stati piacevolmente colpiti dalla richiesta ricevuta dalla delegazione giapponese che intendeva conoscere le caratteristiche del nostro territorio e le dinamiche di gestione turistica, sportiva e paesaggistica – dichiarano il Vicesindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, e il Presidente del Comitato Gemellaggi del Comune di Rieti, Elisabetta Occhiodoro – la realtà reatina è stata, dunque, ritenuta una best practice da cui cogliere importanti spunti di lavoro per la realtà giapponese. Ne abbiamo avuto riprova dalle dichiarazioni del capo delegazione che ha sottolineato positivamente l’impatto ricevuto dalla Città di Rieti, in particolare dalla pulizia, dall’accoglienza, dalla bellezza naturalistica, contrapposta, purtroppo, all’aspetto non esattamente edificante che hanno avuto dall’impatto con Roma. Auspichiamo che all’incontro odierno possano seguire ulteriori rapporti per lo sviluppo e la conoscenza reciproca».