RIETI - Bambini costretti a giocare tra le buche, automobilisti impegnati in improbabili gimkane e percorsi per il rientro a casa trasformati in prove si slalom. Benvenuti a Micioccoli 2 o, per essere più precisi, bentornati a Micioccoli 2, area urbana dove non sembra esserci pace per i residenti.



Due strade in tutto, via Saragat e via Barsanti, che partono da via Angelo Maria Ricci e danno accesso ad un centinaio di unità abitative. Un’area costruita meno di 10 anni fa, che doveva rappresentare un esempio di urbanizzazione moderna, ma dove i problemi si ricorrono da tempo, esattamente dall’epoca della Giunta Emili. Negli ultimi tempi i residenti sono tornati a farsi sentire per lo stato di abbandono dell’area. Il parco pubblico di via Barsanti, dove dovrebbero giocare i bambini, non viene mantenuto da tempo. L’erba è stata taglia, a differenza di altre volte, ma i viottoli di accesso sono pieni di buche profonde e non sono stati mai sistemati. Peggio ancora stanno i viottoli che portano alle varie palazzine, ridotti ad un cumulo di ciottoli spaccati e dove è anche pericoloso camminare. Ulteriore problema è rappresentato dallo stato dell’asfalto: in via Saragat, in particolare, sono riapparse voragini a causa delle piogge incessanti degli ultimi tempi. Nessuno sembra interessarsi al problema e la situazione sta degenerando. Con la bella stagione alle porte (si spera) un intervento diventa urgente per garantire ai residenti la possibilità di passare il tempo libero all’aperto. Senza doversi preoccupare di buche e sassi.