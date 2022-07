A Magliano Sabina un progetto per formare soccorritori

RIETI - Sarà presentato domani, sabato 30 luglio, a Villa Mariotti, alle 18, "Magliano Cardioprotetta", il progetto dell'associazione "Pro Sabina Odv" di Magliano Sabina volto a formare una platea di soccorritori "laici" in grado di utilizzare un defibrillatore in caso di necessità.

«Attraverso la mappatura delle postazioni Dae (leggi defibrillatori semiautomatici esterni, ndr) collocate in posizioni strategiche e la registrazione dei cittadini 'soccorritori' addestrati alle manovre di rianimazione cardio-polmonare - dicono dall'associazione - è possibile creare una rete di soccorso efficace ed integrata con il 118 per combattere e limitare le tragiche conseguenze di un arresto cardiaco improvviso. Dato che il 118 non sempre riesce ad intervenire entro 5-10 minuti dall’accaduto, è necessario che tutti imparino a salvare vite umane, per donare una seconda chance di vita alla sfortunata vittima di un arresto cardiaco. La sicurezza può essere costruita giorno dopo giorno con la collaborazione di tutti, facendo in modo che soccorrere diventi un’azione “normale” e non più un fatto eccezionale a discrezione del cittadino».

Attraverso il contributo di liberi cittadini e aziende è stato possibile acquistare ed installare 6 defibrillatori.