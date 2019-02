RIETI - Il «decreto dignità» manda a casa 23 lavoratori dell’igiene urbana in forza ad Asm che, da stamattina, non potranno più prendere servizio nella municipalizzata dopo la scadenza della seconda e ultima proroga lavorativa di 12 mesi dei loro contratti in somministrazione.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE

DI RIETI DEL MESSAGGERO IN EDICOLA

OGGI, VENERDI' 1° FEBBRAIO © RIPRODUZIONE RISERVATA