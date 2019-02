RIETI - Il Rieti prima smentisce, ma poi conferma l’esistenza di debiti non pagati nei confronti di fornitori: il tutto riconducibile alla gestione dell’ex presidente greco Poulinakis e non a quella attuale Curci.

La situazione attuale non ha mai indicato nulla di "notificato", ma si conferma l’iniziativa di due avvocati (che confermano) incaricati di recuperare i crediti per conto dei loro clienti nei confronti del Rieti e, se la trattativa fallirà, annunciano l’intenzione di procedere per via giudiziaria. © RIPRODUZIONE RISERVATA