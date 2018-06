RIETI - Partita di prestigio a chiudere una stagione brillante. Daniele De Tommaso, 29enne arbitro reatino, dirigerà la semifinale scudetto under 16 tra Juventus e Inter che si giocherà a Forlì martedì 19 giugno alle 20.30. Una designazione di prestigio per l'arbitro al terzo anno nella Can/D in ballo per la promozione in serie C.

Domenica 17 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:25



