RIETI - Diagnostica, una boccata d’ossigeno per l’ospedale de Lellis. Entro la fine di settembre entrerà infatti in funzione, presso la Casa della Salute di Magliano Sabina, una nuova apparecchiatura Tac di ultima generazione che permetterà di eseguire, anche sul territorio, esami speciali attualmente disponibili solo presso l’ospedale di Rieti. I lavori di installazione andranno avanti dall'11 al 30 settembre. La Asl: «Gli appuntamenti presi saranno presto riprogrammati».



