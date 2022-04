Rieti, grande successo per la mostra su de Chirico, aperta anche a Pasquetta

RIETI - Boom di visitatori, a Palazzo Dosi-Delfini, a Rieti, per la mostra su Giorgio de Chirico. Nella giornata di Pasqua, 600 i visitatori, che portano a mille coloro che hanno già visitato la mostra dall'inaugurazione.

La mostra è stata allestita dalla Fondazione Varrone a Palazzo Dosi. All’eco mediatica anche nazionale dell’evento - venerdì é andato in onda un lungo servizio sul Tg5 delle 13 - e alla campagna promozionale della Fondazione si è aggiunto uno spontaneo passa parola sui social dei visitatori entusiasti. Alla meraviglia per le opere in mostra - tra le più celebri del pittore maestro della Metafisica - si aggiunge il piacere della “scoperta” di Palazzo Dosi, per i turisti come per i reatini. La mostra - Giorgio de Chirico, gli spettacoli disegnati - sarà aperta anche oggi, lunedì di Pasqua, con l’orario festivo: ore 10-13, ore 17-20. L’ingresso è libero e gratuito.