RIETI - «Non avrei mai pensato di scrivere queste righe». Comincia così un lungo e commovente post facebook di Gianluca De Ambrosi pubblicato nelle primissime ore di lunedì 24 giugno. L’ex Sebastiani Rieti, Virtus Rieti e Npc Rieti, da 8 anni cuore e motore del settore giovanile della società amarantoceleste, ha annunciato il suo addio alla Npc e alla città. «La lontananza dalla famiglia è troppa da sostenere, Eva Zoe e Dora hanno bisogno del papà e il papà ha deciso di esserci. Con il cuore spezzato ho deciso di abbandonare questa meravigliosa avventura con la NPC, ma la volontà di ricongiungere la famiglia va oltre qualunque altra cosa»: in un passaggio del post pubblicato stamattina, Dj ha spiegato così le ragioni della sua partenza da Rieti. Una partenza necessaria per raggiungere la moglie Chiara Sansoni, reatina doc ed ex addetto stampa della Npc, trasferitasi a Milano per motivi di lavoro qualche mese fa. De Ambrosi ha ringraziato in maniera speciale il presidente della Npc Rieti, Giuseppe Cattani, insieme alla moglie Anna Rita e ha abbracciato virtualmente tutti i sostenitori reatini, che hanno invaso la sua pagina facebook con post di saluto e di auguri per il suo futuro. De Ambrosi era arrivato a Rieti con la Sebastiani di Marco Lelli a metà degli anni’90, conquistando il cuore dei tifosi a suon di triple e di giocate spettacolari. Partito da Rieti dopo il fallimento di quella società, aveva fatto ritorno in Sabina all’inizio degli anni 2000 in canotta Virtus Rieti sempre in serie B1, per poi tornare a concludere la carriera con la Npc Rieti dopo tante stagioni nella cadetteria tra Ancona, Faenza, Cento, Modena e Osimo diventando il miglior marcatore della serie B con quasi 10mila punti segnati. Otto anni fa l’avvio del progetto per il settore giovanile della Npc che ha portato avanti fino a questa stagione.