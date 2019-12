RIETI - Baci, selfie, autografi, i fuochi d’artificio finali e un coro di «Davide-Davide». Il ritorno a Rieti di Davide Rossi è, come immaginabile, un autentico bagno d’affetto nella sua Campoloniano, che si raduna tutta davanti al “Icaffe099” per riabbracciare il finalista reatino di X Factor dopo due mesi trascorsi in un vortice inaspettato di esibizioni ed emozioni. Prima della festa, il cantante reatino ha ricevuto anche la standing ovation del PalaSojourner prima della sfida con Casale.



