RIETI - Un tuffo nel passato per Davide Rossi che è tornato al Luigi di Savoia. Il cantante reatino, protagonista a X Factor, si è diplomato all'Ite di viale Maraini tre anni fa.



E proprio la dirigente scolastica Maria Rita Pitoni, i suoi ex insegnanti e tutti gli alunni lo hanno invitato a partecipare, quale ospite d’onore, all’assemblea d’istituto. Davide, anche se pieno di impegni, ha accettato volentieri.



Il talentuoso artista è rimasto il ragazzo gentile e disponibile che era quando frequentava come alunno l’Istituto, ha chiacchierato con gli studenti raccontando la propria vita e i propri progetti. Non si è sottratto agli abbracci, ai selfie in un clima di grande cordialità e di festa. «Bravo Davide siamo orgogliosi di te!».



