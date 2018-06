di Lorenzo Bufalino

RIETI - Un’altra grande giornata per gli atleti reatini ai Giochi Del Mediterraneo. Nella seconda giornata a Tarragona arriva tre medaglie con l’oro di Davide Re nei 400 e i bronzi di Maria Benedicta Chigbolu nei 400 e Anna Bongiorni nei 100. Il ligure delle Fiamma Gialle che si allena con Chiara Milardi un anno e mezzo, vola nella pista spagnola e con la sua incredibile progressione finale stampa il grande tempo di 45.26, quarto tempo di sempre in Italia a soli 12 centesimi dal Record Italiano di Matteo Galvan. Benedicta Chigbolu dopo la buona prova in batteria, arriva terza in finale dietro alla cipriota Artymata e alla compagna di nazionale Libania Grenot. Per l’atleta dell’Esercito un tempo di 52.14 che peggiora il 52.08 con cui aveva avuto accesso alla finale. Anna Bongiorni, toscana da alcuni anni a Rieti nel gruppo di Roberto Bonomi, vince la medaglia di bronzo nei 100 metri, la sua seconda in una manifestazione internazionale assoluta. La velocista dei Carabinieri fa segnare 11.53, stesso tempo della seconda ma maggior numero di millesimi. Ieri in finale anche la reatina cresciuta nella Studentesca Valentina Aniballi buona sesta nella finale del disco con 57,15.

