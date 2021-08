Nuovo record italiano ma niente podio: Davide Re settimo a Tokyo con la 4x400. «Emozione che vale tutte le mie gare»

Sabato 7 Agosto 2021, 16:18

RIETI - «È stata un'emozione che vale tutte le gare fatte in vita mia». L'ha raccontata così la sua finale olimpica Davide Re. Il velocista delle Fiamme Gialle, che da 5 anni si allena a Rieti con Chiara Milardi, ha stabilito con la 4x400 il nuovo record italiano di staffetta con 2'58"81. Prestazione che, purtroppo, non è bastata per un podio olimpico da sogno. La squadra italiana ha chiusto settima al termine di una gara comunque da ricordare. «Abbiamo fatto il record italiano ma non è bastato - ha aggiunto Re ai microfoni della Rai - ora con la squadra guardiamo avanti e continuiamo a crescere». Il gruppo italiano aveva già battutto il record ieri in una grande semifinale. «Abbiamo dormito poco per l'adrenalina della gara di ieri» ha detto Re che oggi è partito come primo frazionista, scambiandosi con Alessandro Sibilio che ha corso l'ultima frazione. Posizioni invertite rispetto alla semifinale, mentre nelle frazioni centrali sono rimasti Vladimir Aceti e Edoardo Scotti, quest'ultimo autore di un cambio non buono con Sibilio.