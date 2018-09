di Lorenzo Bufalino

RIETI - Si sono da poco conclusi i campionati Italiani assoluti di Pescara dove molto bene è andato il movimento che ruota attorno al Raul Guidobaldi di Rieti. Tanti titoli e prestazioni che hanno impreziosito una stagione per l'Atletica Reatina molto positiva. Tra gli atleti che si sono messi in mostra allo stadio Adriatico di Pescara c'è stato anche il finanziere Davide Re, autentico mattatore della manifestazione con le sue tre medaglie d'oro conquistate tra 200, 400 e staffetta 4x400. «È stato un campionato Italiano fantastico al termine di una stagione molto positiva per me dove sono riuscito a chiudere tutte le gare sui 400 metri sotto i 46 secondi».



Il ragazzo di Imperia allenato da Chiara Milardi ormai da quasi due anni, è cresciuto molto da quando si trova al Guidobaldi e quest'anno ha dimostrato tutto il suo valore entrando tra i migliori atleti d'Europa e del mondo: «Pensare a concludere una stagione migliore dello scorso era quasi inimmaginabile. Ci siamo riusciti e abbiamo dimostrato di essere tra i miglioro atleti anche a livello internazionale. L'unico rammarico per me quest'anno è stata la finale mancata a Berlino, mi è dispiaciuto molto ma ho dato tutto nella rassegna continentale».



Re a Pescara ha dimostrato la grande condizione avuta in questo 2018 andando a vincere anche la gara dei 200 metri dove come dice proprio lui si era iscritto per gioco: «volevamo divertirci nei 200 e alla fine mi ritrovo con un altro titolo al collo. Il favoriti era sicuramente Andrew ma purtroppo è incappato nella falsa partenza. Io ne ho approfittato e ho vinto. L'atletica è anche questo».



Ora per il finanziere inizierà un periodo di riposo per poi riiniziare la preparazione che porterà gli atleti top verso i mondiali di Doha nel 2019

Marted├Č 11 Settembre 2018



