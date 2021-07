Rieti, Premio internazionale di Danza: ecco i nomi dei vincitori. Domenica il Gran Galà

Venerdì 2 Luglio 2021, 07:33 - Ultimo aggiornamento: 07:34

RIETI - La trentesima edizione del Premio Internazionale di Danza dichiara i vincitori della sofferta edizione 2021 e guarda dritto fino al Gran Galà conclusivo, domenica 4 luglio, del suo spin-off Rieti Danza Estate.

Al teatro Flavio Vespasiano, tra il pomeriggio e la sera di giovedì è infatti andato in scena l'appuntamento conclusivo del Pid 2021 (Piero Fasciolo direttore artistico, Luna Ronchi coordinatrice artistica e Simone Lolli coordinatore generale), con le ultime esibizioni dei finalisti chiamati sul legno del Flavio dopo l'iniziale scrematura delle selezioni effettuata da parte dei giurati del Pid (Laura Comi, Ernst Meisner, Ricardo Fernando, Stephen Delattre e Martina La Ragione), visionando le prove dei circa 400 concorrenti tra singoli, passi a due e gruppi coreografici inviate online dai ballerini.

APPROFONDIMENTI RIETI Il “Rieti Danza Estate” torna dal 2 al 4 luglio al... RIETI Premio internazionale danza Città di Rieti, ecco tutti i... RIETI Premio Internazionale Danza Città di Rieti, ecco i primi...

Ora appuntamento da oggi e fino a domenica con gli ultimi concorsi e le esibizioni finali del Rieti Danza Estate.

I VINCITORI DEL PID 2021

Solisti Allievi Classico 11-12:

1^ Sarah Maione

2^ Sofia Viganò

3^ Giulia Tramacera

Solisti Allievi Classico 13:

1^ Martina Scaglione - Variazione 26 (ex aequo)

1^ Martina Scaglione - Variazione 25 (ex aequo)

2^ Sara Astolfi (ex aequo)

2° Alessandro Di Lorenzo (ex aequo)

3^ Ester Edro

Solisti Allievi Modern-Contemporaneo 11-12:

1^ Sophia Zecchin

2^ Sofia Viganò

3^ Faye Griffiths

Solisti Allievi Modern-Contemporaneo 13:

1° Alessandro Di Lorenzo

2^ Sara Astolfi

3° Gianmaria Angeloni (ex aequo)

3^ Anna Raschetti (ex aequo)

Solisti Juniores Classico:

1° Davide Alphandery

2^ Vittoria Strafezza

3^ Melania Di Luozzo

Solisti Juniores Modern-Contemporaneo:

1^ Elena Basso (ex aequo)

1^ Giulia Chiletti (ex aequo)

2° Ismaele Buonvegna (ex aequo)

2^ Giulia Zamengo (ex aequo)

3^ Vittoria Strafezza

Solisti Seniores Classico:

1° Vasco Yu Belo

2° Matteo Fogli

3^ Sara Mastrogiovanni (ex aequo)

3° Alexandre Sellani (ex aequo)

Solisti Seniores Modern-Contemporaneo:

1° Matteo Fogli

2^ Anna Cenzuales (ex aequo)

2° Iliano Tomasetto (ex aequo)

3^ Letizia Ferlito (ex aeqjo)

3° Lorenzo Mattioli (ex aequo)

Passi a due Classico:

1° Matteo Fogli - Martina Vanzetto

2° Umberto Riccardo Bruttomesso - Michela Caprarulo

3° Alessandro Bonavita - Valerie Ferazzino

Passi a due Modern-Contemporaneo:

1° Matteo Fogli - Lorenzo Mattioli

2° Alice Leoni - Enida Marku

3° Sofia Campisi - Sara De Zorzi

Composizione coreografica B:

1° Francesco Annarumma

2° Giuseppe Polo Jon B (ex aequo)

2° Martina Ronchetti - Sara Monari (ex aequo)

3° Maria Grazia Boccanera - Francesco Porcelluzzi

Composizione coreografica A:

1° Francesco Annarumma

2° Giuseppe Polo Jon B

3° Debora Ferrato - Martina Moro (ex aequo)

3° Maria Melissa Zuccalà (ex aequo)