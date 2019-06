RIETI - Come ogni anno, l'associazione culturale e scuola di danza "Studio Danza Movimento In" chiude la sua stagione al teatro Flavio Vespasiano, con il saggio-spettacolo in programma per mercoledì 26 giugno alle ore 20.30.



Dopo trent'anni di attività sul territorio, caratterizzati dalla collaborazione con "Save the Children" e dal sostegno ad Amatrice attraverso attività di danza, questa sera "Studio Danza Movimento In" concluderà il suo anno accademico portando in scena la fiaba dello Schiaccianoci, insieme a esibizioni di danza classica, contemporanea, modern- jazz, hip- hop e flamenco, per finire con un omaggio a Freddy Mercury e ai Queen. © RIPRODUZIONE RISERVATA