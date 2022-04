Giovedì 21 Aprile 2022, 00:10

RIETI - Città di Rieti nuovamente sulle punte. È stata presentata nel foyer del teatro Flavio Vespasiano la XXXI edizione del Premio internazionale di Danza, fiore all’occhiello dell’offerta culturale cittadina. Il concorso si svolgerà dal 22 al 25 aprile, sotto la storica direzione di Piero Fasciolo, con il coordinamento artistico di Luna Ronchi e il coordinamento generale di Simone Lolli. «Come ampiamente dimostrato negli anni, la danza per Rieti non è stato solo un capriccio nato nel 1991 per idea di Piero Fasciolo, ma un’opportunità che può fare qualcosa di veramente importante alla città», afferma l’assessore alla Cultura Gianfranco Formichetti. Luna Ronchi ha ribadito il grande appeal del Premio, punto di riferimento per le scuole di danza della città, della regione e oltre, tanto che gli alberghi reatini registrano un boom di prenotazioni. Prevista la partecipazione di circa 200 danzatori solisti dall’Italia e dall’estero, più i gruppi, i direttori, gli insegnanti e gli accompagnatori, per un totale di circa 600 persone al giorno. Tra gli eventi più importanti di questa edizione, compresa un’audizione estiva che rappresenterà una possibilità concreta di lavoro.

Il programma. La manifestazione prevede giornate di stage e di concorso, con una giuria composta da danzatori e docenti di respiro internazionale. Svolto ieri sera lo spettacolo “Nozze di Danza”, con alcune scuole di ballo reatine, mentre lunedì 25 aprile si terrà il gran finale con il Galà che concluderà l’evento. Sul palcoscenico del Flavio saliranno i vincitori del concorso e saranno assegnati premi e borse di studio al merito. Ospite della serata l’étoile del teatro dell’Opera di Roma Susanna Salvi, reatina e già vincitrice del concorso. Non mancherà il coinvolgimento dei giovani, anche tramite il progetto di supporto svolto dall’Istituto Elena Principessa di Napoli. Edizione di saluto per il pensionando Piero Fasciolo, ma non troppo. Formichetti ha annunciato un’ulteriore collaborazione con Fasciolo, che non smetterà dunque di contribuire a far grande l’arte tersicorea reatina. Il Pid è organizzato dalla Dance Art Production & Events asd, in collaborazione con il Comune di Rieti, e con il contributo della Fondazione Varrone e con il sostegno di Fondazione Flavio Vespasiano, Unindustria, Rotary Club Rieti, Confcommercio Lazio Nord, Carrefour Market Viale Morroni, So Dança, Tagga Rieti.