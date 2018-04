di Giacomo Cavoli

RIETI - Il Premio Internazionale di Danza Città di Rieti brinda al successo delle sue iscrizioni per l'edizione 2018. Sono infatti oltre 500 i partecipanti provenienti da tutto il mondo che, da giovedì 26 aprile fino a domenica 29, attraverso fasi eliminatorie, semifinali e finali, calcheranno il palco del teatro Flavio Vespasiano per il 28esimo appuntamento del concorso tersicoreo internazionale della città. Un traguardo di iscritti che supera le già numerose presenze degli ultimi anni e che non sfigura al confronto con le edizioni piu' generose del Premio Internazionale, quelle non ancora colpite dalla crisi economica dell'ultimo decennio.



A presentare il Premio Internazionale, questa mattina, al Flavio Vespasiano, l'assessore comunale alla Cultura Gianfranco Formichetti, il patron Piero Fasciolo, il coordinatore artistico Luna Ronchi e il coordinatore generale Simone Lolli, alla presenza degli alunni dell'istituto magistrale Elena Principessa di Napoli, impegnati nella collaborazione con Il Premio all'interno del progetto di alternanza scuola-lavoro.



Gran Galà di chiusura del Premio Internazionale, aperto al pubblico, al Flavio Vespasiano, domenica 29 aprile alle 18. Sul palco, a raccontare le giornate di gara e stage di danza, saranno i giornalisti reatini Paolo Di Lorenzo e Catiuscia Rosati.

Lunedì 23 Aprile 2018



