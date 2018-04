di Giacomo Cavoli

RIETI - Al teatro Flavio Vespasiano, il Gran Gala finale chiude la 28esima edizione del Premio Internazionale della Danza Citta’ di Rieti, guidato dal coordinatore generale Simone Lolli, dalla coordinatrice artistica Luna Ronchi e dal patron Piero Fasciolo e che quest'anno, con i suoi 106 ballerini solisti e 32 gruppi coreografici in gara, ha superato la cifra record dei 500 partecipanti e delle oltre 1.000 presenze in citta', fra tecnici e accompagnatori.



IL RICONOSCIMENTO A SUSANNA SALVI

Al termine delle esibizioni dei finalisti decretati durante i tre giorni di selezione a partire da giovedi 26 aprile, la conduzione dei giornalisti reatini Paolo Di Lorenzo e Catiuscia Rosati ha reso note le posizioni finali e i premi speciali assegnati dalla giuria internazionale del Premio composta da Jean-Yves Esquerre (direttore artistico della Dutch National Ballet Academy di Amsterdam), Richard Wherlock (direttore dello svizzero Ballet Theatre Basel), Giuseppe Spota (coreografo internazionale freelance e assistente presso il National Theater Mannheim in Germania), Yuri Vyskubenko (direttore artistico del Moscow State Ballet, coreografo al Chelyabinsk State Academic Opera and Ballet Theatre e direttore artistico del Kremlin Gala Ballet Stars of the XXI Century) e Daniele Cipriani (direttore del Daniele Cipriani Entertainment).



Riconoscimento assegnato anche alla 28enne danzatrice reatina Susanna Salvi, in passato fra le vincitrici del Festival Internazionale della Danza di Rieti e attualmente nominata prima ballerina del Teatro dell'Opera di Roma, affiancata sul palco del teatro Flavio dall'assessore alla Cultura del comune di Rieti Gianfranco Formichetti.



Fuori dalla lista dei finalisti il gruppo coreografico reatino guidato da Manuele Gobbi (della scuola Cygni-Arades), al quale e' andato pero' il premio speciale assegnato dalla giuria.



I VINCITORI



Questo l'elenco dei finalisti vincitori della 28esima edizione del Premio Internazionale della Danza Citta’ di Rieti



Allievi Classico: primi ex aequo Elena Pini ed Edoardo Savini, seconda Carolina Cecilia Marchi, terza Francesca Cervelli



Allievi Moderno: primi ex aequo Giulia Chiletti e Karina Rebeca Nagy, seconda Angelica Quagliarini, terzo Edoardo Savini



Juniores Classico: primo Nicola Zarb, seconda Miren Guarino, terza Sofia Filippi



Juniores Moderno: prima Alice Leoni, seconda Flavia Falcone, terzi ex aequo Alessandro Tuccillo e Celian Mael Bruni



Seniores classico: prima Sara Nativi, seconda Eglantina Turku, terzi ex aequo Virginia Alfonso e Lorenzo Di Stasio



Seniores Moderno: prima Matilde Gherardi, secondo Jonathan Enea Costa, terza Alessia Ceccarelli



Passi a due Moderno: prime Alice Covili e Alice Leoni, seconde Anita Giannini e Camilla Neri, terzi Jonathan Enea Costa e Paola Vita Re



Composizione coreografica B: primo Giovanni Napoli, secondo Giuseppe Polo - Jon B, terza Chiara Toniutti Bertini



Composizione coreografica A: primi ex aequo Giovanni Napoli e Francesco Porceluzzi, secondo ex aequo Giuseppe Polo - Jon B e Jennifer Lavinia Rosati, terzi ex aequo Maria Grazia Minopoli e Andrea Palombi

