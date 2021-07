Rieti Danza Estate, ecco tutti i vincitori per categoria

Lunedì 5 Luglio 2021, 07:45

RIETI - Al teatro Flavio Vespasiano va in archivio anche l'edizione 2021 del Rieti Danza Estate. Spin-off di successo del Premio Internazionale di Danza conclusosi giovedì, tra ieri pomeriggio e ieri sera sul legno del Flavio si sono esibiti nel Gran Galà conclusivo anche gli ultimi finalisti della versione estiva della kermesse reatina internazionale dedicata alla danza, quest'anno giunta al traguardo della sua 30esima edizione.

A selezionare i vincitori, la giuria composta da Alain Bottaini, Lucia Geppi, Martina La Ragione, Michele Merola, Enrico Morelli e Ludovico Pace, sotto la supervisione del direttore artistico Piero Fasciolo, della coordinatrice artistica Luna Ronchi e del coordinatore generale Simone Lolli.

I vincitori del Rieti Danza Estate

SOLISTI PROPEDEUTICA CLASSICO:

1^ Giulia Tomassoni

2^ Giorgia Aquilanti (Dnaza Russa)

3^ Giorgia Aquilanti

SOLISTI CHILDREN CLASSICO (MASCHI):

1° Umberto Officioso (ex aequo)

1° Davide Palumbo (ex aequo)

2° Federico Motta

3° Leonardo Casini (Satanella)

SOLISTI CHILDREN CLASSICO (FEMMINE):

1^ Sara Astolfi

2^ Laura Alfonsino

3^ Sofia Ghietti (Il Talismano)

GRUPPI CHILDREN CLASSICO:

1° Ateneo Danza

2° Domus Danza

3° Artedanza San Marino

SOLISTI PROPEDEUTICA MODERNO-CONTEMPORANEO:

1^ Giulia Tomassoni

2^ Maria Vittoria Bonini

SOLISTI CHILDREN MODERNO-CONTEMPORANEO:

1^ Sara Astolfi

2^ Laura Alfonsino (ex aequo)

2^ Emma Frongillo (ex aequo)

3° Federico Motta

GRUPPI PROPEDEUTICA MODERNO-CONTEMPORANEO:

1° Ateneo Danza Forlì

GRUPPI CHILDREN MODERNO-CONTEMPORANEO:

1° Proscenium

2° Ateneo Danza

3° Modena Danza

PASSI A DUE CLASSICO:

1° Ateneo Danza

2° Domus Danza

3° Artedanza San Marino (ex aequo)

3° Ateneo Danza (ex aequo)

PASSI A DUE MODERNO-CONTEMPORANEO:

1° Modena Danza

2° Hangart

3° Cygni Arades (ex aequo)

3° Md Academy (ex aequo)

SOLISTI JUNIORES CLASSICO:

1° Paolo Palumbo

2° Leonardo D'Onofrio (ex aequo)

2^ Filipa Bacelar (ex aequo)

3^ Martina Anniciello

SOLISTI SENIORES CLASSICO:

1^ Kristelle Teevali

2^ Lisa Dottore

3^ Sara Verrocchio

GRUPPI JUNIORES CLASSICO:

1° Edd Escola Domus Danca

2° Artedanza San Marino

3° Domus Danza

SOLISTI JUNIORES MODERNO-CONTEMPORANEO:

1° Andrea Lucrezia Basili

2^ Filipa Bacelar (ex aequo)

2^ Aurora Profili (ex aequo)

3° Leonardo D'Onofrio

SOLISTI SENIORES MODERNO-CONTEMPORANEO:

1^ Mariana Vieira

2° Cheistopher Nwagwu Nnamdi

3^ Letizia Ferlito (Be Polar, ex aequo)

3° Filippo Ferrari (ex aequo)

GRUPPI JUNIORES MODERNO-CONTEMPORANEO:

1° Professione Danza

2° Proscenium

3° Hangart

GRUPPI SENIORES MODERNO-CONTEMPORANEO:

1° Spazio Danza (Difesa 02)

2° Modena Danza

3° Spazio Danza (Realtà Equivalente)