di Giacomo Cavoli

RIETI - Rieti Danza Estate, si comincia. Stage e concorso, la sesta edizione dell'appendice estiva del Pid - il Premio Internazionale di Danza - ha dato il via questa mattina alle sue tre giornate colme di appuntamenti per i 510 protagonisti approdati in città, fino alla conclusione di domenica 1 luglio.

Fuori e dentro il Flavio Vespasiano, scene già viste in primavera in occasione del Premio Internazionale di Danza: in tre giorni, oltre settecento persone fra danzatrici, ballerini (510 in totale, con 100 solisti, oltre 30 gruppi e 170 stagisti), tecnici e accompagnatori che si districano tra bar e ristoranti nelle vie del centro storico, affollando le strutture alberghiere della città e l'ingresso del teatro Flavio Vespasiano, colmando lo spazio nel foyer allestito per le lezioni dello stage, o che attendono trepidanti nei camerini e dietro le quinte per le fasi eliminatorie del concorso. Il piccolo miracolo della danza che, a Rieti, si ripete due volte l'anno, organizzato dalla Dance Art Production & Events del coordinatore generale della tre giorni, Simone Lolli (affiancato dal direttore artistico Piero Fasciolo e dalla coordinatrice artistica Luna Ronchi) in collaborazione con gli assessorati comunali alla Cultura e al Turismo e i contributi di Fondazione Varrone, Fondazione Flavio Vespasiano, Camera di Commercio, Rotary Club e Confcommercio Imprese per l’Italia Provincia di Rieti.



IL PROGRAMMA

Nel foyer del Flavio Vespasiano, stamane, si sono tenute le due lezioni di Eduardo Zuñiga, danzatore e coreografo freelance inserito nella giuria internazionale del Rieti Danza Estate, seguito da Gustavo Ramirez Sansano (direttore artistico Proyecto Titoyaya di Valencia), mentre ad alternarsi sul palco del Flavio, per le classi dello stage, sono state la presidente dei giurati Bella Ratchinskaja (docente di tecnica classica e repertorio al Ballettakademie Staatsoper di Vienna) e Lucia Geppi (maitre de Ballet internazionale).

Alle 18 di oggi, la prima fase eliminatoria del concorso per il classico e moderno di singoli, passo a due e gruppi, divisi fra Propedeutica, Children, Juniores e Seniores.

Domattina, invece, le lezioni dell'altro giurato della kermesse, Arturo Cannistrà (regista, coreografo già solista in Aterballetto e Maggio Musicale Fiorentino) e di Gerardo Porcelluzzi (docente Scuola di Danza del Teatro dell'Opera di Roma) mentre, nuovamente alle 18, stavolta si terrà la fase finale del concorso del Rieti Danza Estate, per selezionare i finalisti del Gran Gala.

Il Gran Gala finale, domenica alle 18, quando sul palco, presentati dai giornalisti reatini Paolo Di Lorenzo e Catiuscia Rosati, saliranno i vincitori del concorso, premiati con riconoscimenti in denaro, targhe e borse di studio per altri concorsi e stage di livello nazionale e internazionale, oltre ai premi speciali offerti dai brand internazionali che hanno aderito al Rieti Danza Estate.