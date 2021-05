Il “Rieti Danza Estate” torna dal 2 al 4 luglio al Teatro Flavio Vespasiano

RIETI - Dopo il grande successo del Pid - Premio Internazionale Danza Città di Rieti che si concluderà con due Gala in presenza nella meravigliosa cornice del Teatro Flavio Vespasiano nella giornata del 1 luglio, il progetto Rieti Città della Danza prosegue con le sue iniziative in programma.

Si svolgerà dal 2 al 4 luglio 2021 presso il Teatro Flavio Vespasiano, il Rieti Danza Estate, prestigioso appuntamento estivo.

Nonostante le molteplici difficoltà dovute al Covid19, l’organizzazione ha ritenuto opportuno e importante realizzare il tradizionale evento divenuto negli anni uno degli appuntamenti tersicorei più importanti d’Italia nonché punto di riferimento per molti allievi, ballerini, docenti di danza e coreografi.

A tal proposito è stata predisposta una programmazione all’insegna della totale sicurezza dei partecipanti che, tra le altre soluzioni prevede lo svolgimento di ben due gala nella giornata del 4 luglio, tutto ciò inoltre permetterà maggiore possibilità di spettatori. Il ricco programma prevede giornate di stage, masterclass, workshop e concorso, quest’ultimo suddiviso in diverse fasi e sezioni.

L’importante manifestazione, giunta all’ottava edizione, è organizzata dalla Dance Art Production & Events asd, con la preziosa collaborazione del Comune di Rieti– Assessorati Cultura e Turismo nelle persone dell’Assessore Gianfranco Formichetti e del Vicesindaco Daniele Sinibaldi con il contributo indispensabile della Fondazione Varrone - Cassa di Risparmio di Rieti che soprattutto negli ultimi anni supporta in maniera fondamentale il progetto. Hanno inoltre contribuito la Fondazione Flavio Vespasiano, Kohler – Lombardini Rieti, Unindustria - Unione degli Industriali e delle Imprese, Rotary Club Rieti, Confcommercio Imprese per l’Italia Provincia di Rieti, Carrefour Market viale Morroni - Rieti, So Dança, TiAmo Gioielli Rieti, Tutù Gioielli e Le Bomboniere di Grace. Un doveroso ringraziamento inoltre a: Nara Camicie, Cento per Cento Gusto, Caffè Cleri e Ottica Serafini.

La direzione artistica del prestigioso evento è firmata da Piero Fasciolo, con il coordinamento artistico di Luna Ronchi e il coordinamento generale di Simone Lolli.

Come ogni anno i numerosi danzatori saranno accompagnati da un nutrito seguito di amici, parenti e insegnanti, si può pertanto prevedere in città un movimento di moltissime persone con un evidente ritorno turistico ed economico per le attività ricettive della città e del territorio.

Il corpo insegnanti e la commissione giudicatrice sarannocomposti da docenti, coreografi e direttori d’eccezione provenienti da eccellenti teatri d’opera italiani e stranieri e da prestigiose compagnie internazionali: Alen Bottaini - Artistic Director Bottaini Merlo International Center of Arts Munchen, Lucia Geppi- Maitre de Ballet internazionale,Martina La Ragione - Danzatrice professionista e Coreografa freelance, Michele Merola - Direttore Artistico MM Contemporary Dance Company e Coreografo Internazionale, Enrico Morelli - Direttore Artistico Agora Coaching Project e Coreografo Internazionale, Ludovico Pace - Ballet Master Staatsoper Hannover e Repertorio Marco Goecke.

Al termine del concorso avverranno, sul palcoscenico e alla presenza delle autorità cittadine, del direttivo, dei giurati e degli sponsor, le tradizionali premiazioni con riconoscimenti in denaro, targhe, tirocini professionali, borse di studio per altri importanti concorsi e stage di livello nazionale e internazionale, oltre a premi speciali offerti da brand mondiali che hanno aderito alla manifestazione in qualità di partner quali: So Dança, I Gioielli del Sole - Tutù Gioielli, Non Posso Ho Danza, likeG., Le Ballet, Cristiano Castaldi (quest’ultimo anche fotografo ufficiale dell’evento).

Il supporto durante lo svolgimento della manifestazione è fornito dall’Istituto Magistrale Statale di Rieti “Elena Principessa di Napoli”.

INFO: www.rietidanzaestate.it / FB: Rieti Danza Estate

email: rietidanzaestate@libero.it / tel. 348-7382997

© RIPRODUZIONE RISERVATA