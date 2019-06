© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Si è svolta ieri, 1° giugno, all’Auditorium del Massimo di Roma, la decima edizione del Concorso Nazionale Roma Dance Festival organizzato da Unione Italiana Danza. Eos Ritmica ha partecipato a questo prestigioso concorso nello stile Composizione coreografica con Giulia Leoncini, Anna Pastore e Giorgia Felicioni con le coreografie di Tatiana Sinogheikina.Giulia Leoncini è vincitrice del primo premio nella categoria Assolo Junior (12 - 14 anni) con la coreografia Rever Flows in You. Anna Pastore e Giorgia Felicioni sono prime classificate nella categoria Duo Kids (8 - 11 anni) con la coreografia Winged Swing.Con questa coreografia alle ragazze è stata conferita una borsa di studio per un’audizione all’Accademia Il Sistina presso il Teatro Sistina di Roma. Grande e significativo risultato per la Eos Ritmica con le vittorie in entrambe le categorie nel concorso coreografico!