RIETI - "Rieti danza estate", in arrivo ballerini da tutta Italia.

Si terrà mercoledì 27 giugno alle 12, nella sala conferenze del teatro Flavio Vespasiano, la conferenza stampa di presentazione del “Rieti danza estate”, concorso e stage internazionale di danza.

La rassegna, in programma dal 29 giugno al 1 luglio, è organizzata dalla Dance art Production&Events con il sostegno di: Comune di Rieti – assessorati alla Cultura e al Turismo, Fondazione Varrone, Confcommercio, Camera di Commercio, Fondazione Flavio Vespasiano e Rotary Rieti.

Prenderanno parte alla conferenza il direttore artistico dell'evento, Piero Fasciolo; il coordinatore artistico, Luna Ronchi; il coordinatore generale, Simone Lolli e l'assessore alla Cultura, Gianfranco Formichetti. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.rietidanzaestate.it.

