RIETI - Ricostruzione nelle aree colpite dal sisma, avanti tra piccoli e grandi ostacoli da superare. Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, nell’Ufficio per la Ricostruzione nel Lazio, ha delineato il quadro, evidenziando come, fino ad ora, siano state poche le domande pervenute per la ricostruzione per i danni lievi da parte dei privati. L’appello, per le persone interessate, è a presentare al più presto le richieste, in quanto i termini sono in scadenza il prossimo 30 giugno e non sono previste proroghe.



