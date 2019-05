© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Ancora danni da acqua, allagamenti, caduta di rami e rimozione di alberi pericolanti con rischi e disagi per il traffico veicolare soprattutto in Sabina dove la pioggia ha richiesto numerosi interventi da parte di Polizia, Carabinieri e Vigili del fuoco.A Fara Sabina nella notte in via Antonio Gramsci si è verificata la caduta di rami sulla sede stradale. A Torri in Sabina, lungo la strada provinciale Sabina un albero pericolante ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Poggio Mirteto che hanno operato analogo intervento lungo la provinciale Sp 54 in vicolo del Giglio nel territorio di Magliano Sabina.Danni più consistenti per uno smottamento a Mompeo che ha causato un cedimento di terreno lungo la strada provinciale 46 in via Tancia. Sul posto anche i tecnici comunali per il ripristino e la messa in sicurezza del sito.Una frana si è verificata anche a Poggio Mirteto lungo la strada provinciale 48 in via Matteotti. Il terreno appesantito dalla pioggia ha ceduto lungouna scarpata invadendo parzialmente la sede stradale. Sempre a Poggio Mirteto e nella zona di Poggio Mirteto Scalo lungo la via della Stazione è stata necessaria la rimozione di alberi a rischio per la viabilità.Disagi - anche se in misura minore - a Rieti con piccoli danni da acqua che in alcuni casi, come in via dei Gerani, hanno reso necessario il prosciugamento.