Ultimo aggiornamento: 10:59

RIETI - Temporanea interruzione nell'erogazione di energia elettrica in via Garibaldi a Cantalice e danni da acqua nel sottopasso del centro commerciale Perseo.Sono al lavoro i tecnici di Enel Distribuzione nel territorio del Comune di Cantalice in prossimità con l'incrocio con via Gramsci, vicino al supermarket Conad City per ripristinare un quadro elettrico dove si sono innescate le fiamme. Verosimilmente sarebbe stato un corto circuito a sprigionare un incendio rimasto contenuto all'interno del vano di un quadro elettrico situato a bordo strada. Portelle, dispositivi e fili sono bruciati causando, in zona, la temporanea interruzione del flusso di energia elettrica con piccoli disagi per i residenti della zona.Al centro commerciale Perseo si è resa necessaria - da parte del personale preposto alla sicurezza e alla vigilanza - la temporanea chiusura al transito di veicoli nel sottopassaggio utilizzato per l'uscita dei mezzi. Le incessanti piogge cadute da questa notte hanno creato un ampio allagamento del tratto in piano con un consistente accumulo di acqua piovana.