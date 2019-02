Ultimo aggiornamento: 08:51

RIETI - L'allerta meteo per le forti raffiche di vento previste nel Reatino stanno facendo in queste ore la conta dei danni. Numerosi già ancora prima dell'alba gli interventi effettuati dai vigili del fuoco il cui centralino ha dovuto gestire le chiamate di richiesta di soccorso sia nel comune di Rieti che in Sabina, Cicolano e nell'alta Valle del Velino. Alberature abbattute dal vento, rami pericolanti, ostacoli da rimuovere dalla sede stradale o coperture e tettoie volate via sotto le forti raffiche di vento.A Caporio di Cittaducale un grosso pino mediterraneo si è schiantato al suolo ed ha completamente invaso la sede stradale bloccando il traffico veicolare in via Tito e danneggiando una piccola rimessa agricola. Nella notte piante abbattute dal vento anche nel Cicolano a Gamagna e Sant'Anatolia di Borgorose. A Terminillo al km 17 della Ss 4 Bis, all'altezza del campeggio Ski Caravan Club un pino, cadendo a terra, ha invaso la carreggiata.Numerosi anche gli interventi in Sabina da parte dei vigili del fuoco di Poggio Mirteto e nella Valle del Velino nella cui area di competenza è intervenuto il personale del distaccamento di Posta a Leonessa e Terzone per la cadute di piante di grosse dimensioni. Una situazione al momento piuttosto critica che non sembra destinata ad una tregua almeno per l'intera giornata di oggi.