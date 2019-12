© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Presieduta dal prefetto Giuseppina Reggiani, si è tenuta oggi, 18 dicembre, in prefettura, una riunione per fare il punto della situazione rispetto agli impegni assunti nel precedente incontro nel quale erano stati esaminati i molteplici aspetti connessi con la presenza di cinghiali.In un clima di fattiva collaborazione, sono intervenuti i rappresentanti della Regione Lazio, dell’Ispra (Istituto Superiore per Protezione e la Ricerca Ambientale), dell’Azienda Usl, degli Atc (Ambiti Territoriali di Caccia) di Rieti, dei Parchi e delle Riserve Naturali, oltre a quelli di Confagricoltura, Confederazione Italiana Agricoltori, Copagri e Coldiretti.In apertura dei lavori, il Prefetto ha rilevato, quale importante risultato della sinergia ottenuta, l’adozione dei “Piani di assestamento faunistico e venatorio per il prelievo di selezione del cinghiale” predisposti dell’Atc1 e Atc2 di Rieti, entrambi approvati dalla Regione. Mentre il Parco Nazionale del Gran Sasso-Monti della Laga ha predisposto analogo documento di pianificazione; permangono, tuttavia, le criticità dovute alle difficoltà di ristoro dei danni agli agricoltori e quelle relative allo smaltimento delle carcasse ed al recupero degli animali feriti nel corso di incidenti stradali sui quali la Regione si è impegnata a prevedere maggiori risorse economiche.Un ulteriore elemento positivo e di assoluta novità, ha sottolineato il Prefetto, è stato il “Protocollo di Intesa per il contenimento dell’eccessiva presenza di cinghiali sul territorio regionale”, recentemente sottoscritto dalla Regione Lazio e da Federparchi, Coldiretti e Legambiente.Il Protocollo, che trova applicazione nell’ambito del sistema delle aree protette regionali, assicura la conservazione della specie, prevenendo e limitando rischi e danni alla biodiversità, alla popolazione e alle imprese agricole attraverso l’adozione di misure che integrano le attività di prevenzione e controllo già esistenti. L’accordo prevede, infatti, la realizzazione di una collaborazione costruttiva con i vari soggetti portatori di interessi diversi. Esso costituisce un’importante opportunità per promuovere la collaborazione tra imprese, soggetti gestori, istituzioni, ambiente e territori, in modo da assicurare che le aree protette si configurino come laboratori per la realizzazione di progetti innovativi e per la valorizzazione e lo sviluppo della multifunzionalità agricola, coinvolgendo e rendendo protagoniste le imprese e le collettività che risiedono in tali aree.Il Prefetto ha sottolineato l’importanza di questo nuovo strumento il cui modello, una volta a regime, realizzando un percorso virtuoso nel pieno rispetto della legalità, potrà essere adottato come best practice anche in altre aree geografiche.È necessario, ha continuato il Rappresentante del Governo, diffondere la cultura della prevenzione e della condivisione degli obiettivi attraverso un dialogo costruttivo che sappia contemperare i diversi interessi, in modo da realizzare una filiera che coinvolga le istituzioni competenti e l’imprenditoria privata.Quella che ancora è vista come una criticità, ha concluso il Prefetto, potrà così diventare, se gestita con consapevolezza e nel rispetto delle regole, un’opportunità di crescita e sviluppo per il territorio.