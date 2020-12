Danni da cinghiali, Refrigeri: «Bene la Riserva dei laghi Lungo e Ripasottile, erogate tutte le somme stanziate dalla Regione»

RIETI - «Mi è stato comunicato che la Riserva dei Laghi Lungo e Ripasottile ha erogato tutte le somme stanziate per coprire i danni da fauna selvatica registrati nella zona nel 2019», così in una nota il consigliere regionale Fabio Refrigeri.

«La Regione Lazio nel luglio scorso impegnato quasi 123 mila euro per coprire tutte le richieste di danni pervenute ritengo perciò doveroso ringraziare tutto il personale della Riserva che è riuscito a fare in modo che tutti gli indennizzi riuscissero ad essere erogati prima della fine di quest’anno, dando un po’ di sollievo agli agricoltori e agli allevatori di quella parte del Montepiano al termine di un anno difficile per tutti».

