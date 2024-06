Danni da fauna selvatica: Copagri, Coldiretti e Cia incontrano il commissario per l'Atc di Rieti 2

RIETI - La fauna selvatica continua a preoccupare gli agricoltori che ogni anno subiscono danni da cinghiali, caprioli e lupi: le associazioni Copagri, Cia e Coldiretti hanno incontrato il commissario per l’Atc (Ambito Territoriale di Caccia) di Rieti 2 Benedetto Cavallari.



Un’unione di intenti per tutelare gli interessi di cacciatori ed agricoltori, discutendo sulla facoltà di intervento a chiamata per i selecontrollori e sulla sburocratizzazione delle procedure nell’ambito della caccia. «Le risorse lasciate dalla precedente gestione siano utilizzate per integrare al 100% il risarcimento dei danni causati da specie cacciabili, evitando di sperperare risorse in azioni che, negli anni, hanno già dimostrato la loro inefficacia – ha sottolineato Gianni Gianfranco, presidente della Confederazione Italiana Agricoltori -. È meglio incentivare la realizzazione di sistemi di protezione, anche perché oggi sono esplosi i danni da lupo».

La figura del selecontrollore è stata al centro del colloquio tra il Commissario e le associazioni agricole, che hanno espresso la necessità di rivedere i loro corsi di formazione e il rimborso delle spese per chi si occupa di arginare i danni alle coltivazioni attraverso la caccia alla fauna selvatica. È stata anche prevista, fanno presente le associazioni, la realizzazione di centri di conferimento tipo mattatoi: «Pensiamo che queste strutture possano agevolare anche le macellazioni domestiche, con l’abbattimento dei costi e la possibilità di commerciare sia la fauna selvatica che animali provenienti da allevamenti».

«Abbiamo apprezzato la disponibilità del commissario che ha, però, voluto rimandare decisioni di peso dopo eventuali indicazioni da parte della politica anche perché, ha sostenuto, per fare cose importanti ci vogliono risorse aggiuntive rispetto alle quote dei cacciatori – sottolineano Guido Colasanti, presidente di Copagri Lazio, e lo stesso Gianni Gianfranco – Come associazioni abbiamo rimarcato l’urgenza di risolvere questioni che stanno rasentando il ridicolo: vedere cinghiali a spasso per la città e non essere in grado di trovare soluzioni appare inverosimile; poi, con l’espandersi della peste suina e dei frequenti incidenti stradali causati dalla fauna, tutto questo doveva essere risolto ieri».

Intanto il deputato leghista Francesco Bruzzone ha trasmesso gli emendamenti al decreto agricoltura, con cui si vogliono modificare in parte le leggi sulla caccia, con maggiori garanzie per chi la pratica; nel mentre si attende un ulteriore incontro tra le associazioni agricole e il commissario per l’ambito territoriale di caccia della Sabina.