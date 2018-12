RIETI - Il personale della Squadra Volante della questura di Rieti è intervenuto per bloccare la furia di un giovane cittadino straniero protagonista, nella notte, in via San Liberatore, di un'autentica notte di follia: auto danneggiate e prese a calci, secchioni dell'immondizia rovesciati a terra e biciclette scaraventate in strada. L'uomo è stato prontamente immobilizzato dagli agenti e denunciato per danneggiamento. © RIPRODUZIONE RISERVATA