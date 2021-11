Presentata la candidatura di Daniele Sinibaldi a sindaco di Rieti: «E' il più adatto per le sfide del futuro»

RIETI - Si è tenuta oggi presso la Sala convegni di Palazzo Sanizi, la conferenza stampa di presentazione del candidato alla carica di Sindaco per le elezioni comunali 2022.

«La coalizione di centrodestra, operando con compattezza e nelle tempistiche concordate - si legge nella nota del centrodestra - ha individuato nella figura di Daniele Sinibaldi, già vicesindaco con delega alle attività produttive e al turismo, il candidato più adatto per le sfide che la città di Rieti dovrà affrontare nei prossimi 5 anni».

«Una conferma delle volontà politiche che il sindaco Cicchetti aveva già dichiarato all’inizio del suo mandato, convinto che la costruzione di una nuova classe dirigente fosse elemento ineludibile per dare prospettiva alla città e respiro all’area politica di centrodestra».

«Si stanno infatti creando le condizioni per provare a far compiere al nostro territorio un salto in avanti impensabile fino a pochi anni fa, cogliendo le occasioni offerte dal Pnrr, i passi avanti fatti sulla promozione e la valorizzazione turistica del territorio e quelli che si stanno registrando sul tema infrastrutturale e dei servizi. Senza trascurare le nuove sfide post-pandemia legate a digitale, sostenibilità e transizione dell’industria: grandi opportunità che la Città non può lasciarsi sfuggire».

«Per questo, nel designare Daniele Sinibaldi, la coalizione di centrodestra dimostra ancora una volta compattezza e capacità di interpretare le rinnovate esigenze della Città, aprendo da subito a tutti coloro che vorranno ritrovare l’orgoglio e la volontà di collaborare ad un progetto condiviso».