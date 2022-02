Daniele Sinibaldi fa visita alla Nbc e ai carabinieri forestali: «Una giornata per sottolineare il legame con Rieti»

RIETI - «Una giornata per sottolineare il legame tra la città di Rieti e le Forze Armate, una presenza importante nel passato, viva nel presente e fondamentale per il futuro». Questa mattina il vice sindaco di Rieti e candidato del centrodestra Daniele Sinibaldi insieme all’on. Salvatore Deidda, capogruppo FdI in Commissione Difesa e all’on. Paolo Trancassini hanno fatto visita alla Scuola Interforze per la Difesa Nbc ed alla Scuola Carabinieri Forestali di Cittaducale.

Al termine delle visite Daniele Sinibaldi ha voluto innanzitutto ringraziare «per la cordiale accoglienza ed ancora di più per l’attività quotidiana al servizio della Nazione e del nostro territorio il Comandante generale di brigata Riccardo Fambrini, il Comandante della Scuola generale Donato Monaco, il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri colonnello Bruno Bellini, e tutti gli ufficiali, sottufficiali, graduati e truppa che ogni giorno lavorano per la nostra sicurezza. Abbiamo voluto organizzare questa giornata per dimostrare la nostra disponibilità, insieme agli onorevoli Deidda e Trancassini, a sostenere le esigenze della scuola Nbc, per la sua crescita e, se possibile, per una ancora più intensa collaborazione e interazione con la Città di Rieti e il suo territorio, ringraziando, inoltre, per l’importante supporto offerto durante la pandemia, quando la Scuola Nbc ha messo a disposizione parte della struttura per la realizzazione di un hub vaccinale in collaborazione con la Asl. Altrettanto importante e storicamente legata al territorio reatino è la Scuola dei Carabinieri Forestali di Cittaducale, un motivo di profondo orgoglio per la nostra provincia che impegna tutti, amministrazioni locali in primis, a collaborare per uno scambio sempre più proficuo. Il legame tra Rieti e le sue Scuole militari di alta formazione è forte, sentito dai cittadini e una premessa imprescindibile per il futuro».